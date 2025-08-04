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Польша закрывается от нелегалов: продолжит контроль на границе с Литвой и Германией

Понедельник 04 августа 2025 01:18
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Польша закрывается от нелегалов: продолжит контроль на границе с Литвой и Германией Иллюстративное фото: Польша продолжит контроль на границе с Литвой и Германией (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Польша решила продлить пограничный контроль с Литвой и Германией до 4 октября из-за угрозы нелегальной миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам министра внутренних дел страны Марчина Кервинского, Польша проинформировала Германию и Литву о своем решении.

"Наши европейские партнеры полностью понимают это, поскольку эти решения имеют целью закрыть миграционный путь, который теперь снова открылся через Литву и Латвию", - сообщил он.

Кервинский добавил, что меры контроля будут действовать до 4 октября.

"В сентябре мы примем решение о дальнейших шагах в этом направлении на основе данных Пограничной службы, военных и полиции", - сказал он.

Напомним

Польша введет временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой с 7 июля. Это решение является ответом на угрозы, связанные с нелегальной миграцией, и принято независимо от реакции других стран. Премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства заявил, что "решение временно восстановить пограничный контроль с Литвой и Германией является бесповоротным - независимо от эмоций, которые царят в столицах других стран".

Стоит напомнить, что в начале июля стало известно о том, что Польша возобновит контроль на границах с Германией и Литвой. Это должно помочь бороться с нелегальными мигрантами

Ранее мы писали о том, что польская правая партия PiS подала в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение правил получения польского паспорта для иностранцев. Причиной тому назвали "миграционные угрозы". В частности, рост преступлений среди иностранцев.

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