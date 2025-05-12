Польша закрывает генкосульство РФ в Кракове после поджога ТЦ "Маривильская"

Польша отзывает согласие на деятельность российского консульства в Кракове из-за причастности спецслужб РФ к поджогу торгового центра "Маривильска" в Варшаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.pl.
Соответствующее решение объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"В связи с доказательствами того, что именно российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове", - заявил Сикорский.
В совместном заявлении министра юстиции Адама Боднара и министра внутренних дел Томаша Семоняка, обнародованном в воскресенье, говорится о том, что пожар был частью скоординированной операции, организованной российскими спецслужбами.
"Мы имеем глубокие знания о порядке и ходе поджога, а также о том, как его документируют преступники. Их деятельность организовывала и направляла установленное лицо, проживающее на территории Российской Федерации. Некоторые из злоумышленников уже находятся под стражей, другие установлены и находятся в розыске",- говорится в сообщении польской стороны.
Напомним, что масштабный пожар в ТЦ "Маривильская" произошел 12 мая 2024 года. Огонь полностью уничтожил торговую зону, где размещалось около 1,4 тысячи магазинов и работало более 700 предпринимателей.
Расследование установило, что возгорание не было случайностью - следователи пришли к выводу, что это был поджог.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее прямо обвинил Москву в организации поджога торгового объекта. По его словам, польские спецслужбы имеют данные, указывающие на участие российских агентов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.