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Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановлены после ударов по Украине

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Четверг 24 ноября 2022 17:37
Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановлены после ударов по Украине Иллюстративное фото: поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановлены после ударов по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Поставки нефти из России в Словакию по трубопроводу "Дружба" были временно приостановлены после массированного удара по Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK, об этом заявила Барбара Путцова из компании Mero, которая является владельцем и оператором чешской части трубопровода "Дружба".

"По имеющейся у нас информации, поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из Украины в Словакию прекращены из-за отключения электроэнергии. Прокачка в Чехию не прекращена из-за достаточных эксплуатационных запасов в Словакии", - заявила она.

Путцова также отметила, что ее компания постоянно следит за ситуацией с поставками нефти.

Напомним, поставки нефти по "Дружбе" уже приостанавливали 16 ноября. Тогда это также было связано с ракетными ударами России по Украине.

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Российская Федерация Дружба Электроэнергия ракетный удар
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