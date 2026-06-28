RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Польша заберет за долги здание генконсульства РФ в Гданьске

01:44 28.06.2026 Вс
2 мин
Сколько должен Кремль за последнее здание диппредставительства в Польше?
aimg Филипп Бойко
Фото: российское консульство в Гданьске (Викимедиа)

Польша требует национализировать здание бывшего генерального консульства России в Гданьске. Соответствующий иск уже подала генпрокуратура страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Fakt.

Здание было последним консульством РФ, работавшим в Польше и оно закрылось в декабре 2025 года. В апреле там отключили электроэнергию и отопление из-за долгов в размере 5,5 млн злотых; по процентам МИД РФ задолжал еще 3 млн злотых.

Читайте также: В МИД Польши заявили, что Зеленскому и Путину нужно говорить без посредников

Здание генерального консульства РФ в Гданьске функционировало с 1951 года. Россия утверждает, что недвижимость является ее собственностью, тогда как польские власти утверждают, что она принадлежит государственной казне.

"Согласно имеющейся в распоряжении Генеральной прокуратуры Республики Польша информации, Российская Федерация не покинула здание, бывшее консульство по адресу улица Баторего, 15 в Гданьске", - сообщил изданию советник генеральной прокуратуры Войцех Муравский.

Теперь польские чиновники проводят соответствующие мероприятия и подали иск об освобождении помещения.

Решение об отзыве согласия на деятельность миссии было объявлено министром иностранных дел Радославом Сикорским в ноябре 2025 года. Это был ответ правительства на диверсионную деятельность, направленную против польской железнодорожной инфраструктуры.

Контекст новости

В Польше предполагается, что Кремль готов к провокациям против этой республики и стран НАТО. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает таких действий и считает, что Путин такими провокациями может проверить действия пятой статьи НАТО.

Причем, несколькими днями ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский также сказал, что Москва готовит инсценированную провокацию "под фальшивым флагом" для оправдания дальнейшей эскалации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияПольша