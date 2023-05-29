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Польша ввела санкции против режима Лукашенко: под ограничения попали и россияне

Фото: Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский (commons wikimedia org Mariusz_Kamiski)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша ввела санкции против 365 граждан Беларуси из-за регулярных репрессий режимом диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Польши.

"Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский принял решение о внесении в список иностранцев 365 граждан Беларуси, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону", - говорится в заявлении.

Отмечается, что их финансы будут заморожены. Также министр постановил заморозить средства и экономические ресурсы в отношении 20 организаций и 16 лиц, связанных преимущественно с российским капиталом.

Кто попал под санкции

Под ограничения попали 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной власти, 28 сотрудников правоохранительных органов Беларуси.

В санкционный список также добавили 23 пропагандиста из провластных СМИ, 24 спортсмена, 8 представителей государственных предприятий и 8 деятелей культуры и науки.

"Кроме того, в список вошли предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан Российской Федерации и 1 белорус. Под санкции также попали 20 субъектов хозяйствования (19 связанных с Россией и 1 связанный с Беларусью)", - пояснили в МВД Польши.

В Польше считают, что эти люди поддерживают режим Лукашенко, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей в Минске. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям.

Эти люди продвигали белорусский режим, а также занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики властей в Минске. Они также несут ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям.

Дело Анджея Почобута

Почобут был задержан весной 2021 года, в октябре 2022 года он был включен Комитетом государственной безопасности Беларуси в перечень "лиц и организаций, причастных к террористической деятельности". Гражданина Польши судили по следующим "обвинениям":

  • Публичные призывы к осуществлению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет;
  • Умышленные действия, направленные на нарушение национальной, религиозной и другой социальной розни.

Ранее Гродненский областной суд приговорил журналиста международного канала общественного телевидения ПольшиАндрея Почобута к 8 годам лишения свободы.

Также в апреле Гродненский областной суд приговорил гражданина Польши Ежи Живалевского к 4 годам лишения свободы. Его обвинили в "агентурной деятельности".

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