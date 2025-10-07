Польша ввела санкции против компаний, связанных с поставками стали в РФ

Польша внесла в санкционный список еще две компании. Они связаны с поставками стали в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Как сообщается, Национальная налоговая администрация Польши (KAS) во вторник, 7 октября, объявила о внесении в национальный санкционный список двух компаний - SteelTrade и Omni GRP.
Также под ограничения попали трое связанных с ними лиц: Андрей Карпович, Вероника Пенталь и Владимир Лещук. Они являются акционерами или бенефициарными владельцами этих компаний.
"Внесение в санкционный список является следствием деятельности Национальной налоговой администрации в области проверки связей лиц или организаций с Российской Федерацией или Беларусью, которые могут повлиять на безопасность Польши", - заявили в KAS.
Отмечается, что OMNI GRP связана со SteelTrade, ранее известной как EMK GROUP, которая в свою очередь, связана с другими субъектами хозяйствования из группы "EMK", работающими в металлургической промышленности в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
По информации польской налоговой, компании экспортировали сталь с особыми характеристиками, пригодную для литья под высоким давлением - материал, который часто используется в производстве оружия из-за его прочности и устойчивости к экстремальным условиям.
KAS отмечает, что существует высокая вероятность того, что эта сталь попала на российские оборонные заводы.
Также был выявлен механизм, с помощью которого продукция попадала в Россию через ряд связанных компаний, способствуя укреплению ее промышленного потенциала.
Напомним, впервые Польша ввела собственные санкции против России в 2022 году - после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда под ограничения попали 50 российских олигархов и компаний.