Польша ввела санкции против компаний, связанных с поставками стали в РФ

Фото: Польша ввела санкции против компаний, связанных с поставками стали в РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша внесла в санкционный список еще две компании. Они связаны с поставками стали в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, Национальная налоговая администрация Польши (KAS) во вторник, 7 октября, объявила о внесении в национальный санкционный список двух компаний - SteelTrade и Omni GRP.

Также под ограничения попали трое связанных с ними лиц: Андрей Карпович, Вероника Пенталь и Владимир Лещук. Они являются акционерами или бенефициарными владельцами этих компаний.

"Внесение в санкционный список является следствием деятельности Национальной налоговой администрации в области проверки связей лиц или организаций с Российской Федерацией или Беларусью, которые могут повлиять на безопасность Польши", - заявили в KAS.

Отмечается, что OMNI GRP связана со SteelTrade, ранее известной как EMK GROUP, которая в свою очередь, связана с другими субъектами хозяйствования из группы "EMK", работающими в металлургической промышленности в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

По информации польской налоговой, компании экспортировали сталь с особыми характеристиками, пригодную для литья под высоким давлением - материал, который часто используется в производстве оружия из-за его прочности и устойчивости к экстремальным условиям.

KAS отмечает, что существует высокая вероятность того, что эта сталь попала на российские оборонные заводы.

Также был выявлен механизм, с помощью которого продукция попадала в Россию через ряд связанных компаний, способствуя укреплению ее промышленного потенциала.

 

Напомним, впервые Польша ввела собственные санкции против России в 2022 году - после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда под ограничения попали 50 российских олигархов и компаний.

