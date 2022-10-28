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Польша считает пакт Россия-НАТО разорванным и хочет ядерное оружие

Фото: Польша хочет ядерное оружие и войска от НАТО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Польша считает, что развязав войну против Украины, Россия аннулировала пакт с НАТО с 1997 года, запрещающий размещать дополнительные силы альянса в Восточной Европе. Теперь страна хочет среди прочего и ядерное оружие от НАТО.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох, передает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского президента.

В сообщении говорится, что ранее президент Польши Анджей Дуда обсуждал с США возможность участия в программе Nuclear Sharing. Эта программа предполагает, что страны-члены НАТО, не имеющие ядерного оружия, могут получить ее от альянса. Однако официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что сейчас у США нет планов размещать ядерное оружие в любой стране, вступившей в НАТО после 1997 года.

Комментируя это, Кумох заявил, что пакт Россия-НАТО в 1997 году фактически аннулирован из-за агрессивных действий России.

"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе не следует размещать. Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины", - сказал Кумох.

Также он заявил, что Польша остается очень заинтересованной в размещении сил НАТО в Польше и участии в программе Nuclear Sharing.

Напомним, что 26 октября, сенат Польши принял постановление о признании властей России террористическим режимом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украине сейчас нужна финансовая и военная поддержка, чтобы выстоять в войне, которую развязала Россия, а не "планы" на будущее, которые некоторые лидеры ЕС начинают строить вместо этого.

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