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Польша потеряла десятки гектаров территории: как такое стало возможным

Вторник 29 июля 2025 10:22
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Польша потеряла десятки гектаров территории: как такое стало возможным Фото: Польша потеряла десятки гектаров территории (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Официальная площадь Польши сократилась на 68 га. Часть территорий, которые ранее числились в государственном реестре, была утрачена при приведении субъектов на побережье Балтийского моря в соответствие с фактическими морскими границами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta.pl.

По информации Главного статистического управления, более половины потерянных на бумаге земель относится к Западно-Поморскому воеводству - регион потерял 35 га площади.

Пересчет территорий проводился для актуализации данных. В качественном плане в Польше переписано примерно 5 тысяч га сельскохозяйственных территорий. В то же время к городским территориям, наоборот, добавили 4,96 тысячи га.

Польша обновляет армию

Польша - это страна НАТО, которая тратит на оборону и охрану собственных границ больше всего в процентном соотношении к ВВП: в этом году на армию выделено 4,7% государственного бюджета. В то же время значительную часть средств ранее направляли на закупку вооружения за рубежом, в частности в США и Южной Корее.

Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.

Так, сообщалось, что Польша увеличит производство снарядов для гаубиц в пять раз, чтобы меньше зависеть от импортного оружия и усилить защиту от российской угрозы.

Кроме того, Польша разработала комплекс программ, которые существенно меняют стратегию использования беспилотников в армии страны.

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