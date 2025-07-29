Польша потеряла десятки гектаров территории: как такое стало возможным
Официальная площадь Польши сократилась на 68 га. Часть территорий, которые ранее числились в государственном реестре, была утрачена при приведении субъектов на побережье Балтийского моря в соответствие с фактическими морскими границами страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta.pl.
По информации Главного статистического управления, более половины потерянных на бумаге земель относится к Западно-Поморскому воеводству - регион потерял 35 га площади.
Пересчет территорий проводился для актуализации данных. В качественном плане в Польше переписано примерно 5 тысяч га сельскохозяйственных территорий. В то же время к городским территориям, наоборот, добавили 4,96 тысячи га.
Польша обновляет армию
Польша - это страна НАТО, которая тратит на оборону и охрану собственных границ больше всего в процентном соотношении к ВВП: в этом году на армию выделено 4,7% государственного бюджета. В то же время значительную часть средств ранее направляли на закупку вооружения за рубежом, в частности в США и Южной Корее.
Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.
Так, сообщалось, что Польша увеличит производство снарядов для гаубиц в пять раз, чтобы меньше зависеть от импортного оружия и усилить защиту от российской угрозы.
Кроме того, Польша разработала комплекс программ, которые существенно меняют стратегию использования беспилотников в армии страны.
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