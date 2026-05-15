Польша впервые начала признавать браки ЛГБТ-пар, но есть нюанс

Да, речь пока идет именно об уже заключенных браках в других странах, а не в самой Польше. Польское законодательство до сих пор не предусматривает регистрацию таких браков внутри страны.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подтвердил выдачу первого документа. Речь идет о транскрипции брака, который пара ранее заключила в другой стране.

"Сегодня мы выдали первый транскрипционный документ о браке для однополой пары, в соответствии с решением суда", - сказал он.

Мэрия Варшавы обещает не останавливаться на одном случае. Тшасковский заявил о проактивной позиции города. Теперь Варшава будет признавать такие союзы без дополнительных судебных разбирательств. Это значительно упростит жизнь сотням пар. Политик подчеркнул, что права человека должны быть приоритетом.

Еще в ноябре 2025 года Высший суд Евросоюза обязал Польшу регистрировать браки граждан ЕС. Даже если местное право не предусматривает таких процедур. Впоследствии Высший административный суд Польши стал на сторону двух поляков. Они поженились в Германии и теперь этот прецедент стал обязательным для всей страны.

Важно понимать границы этого решения:

Польша обязана признавать браки, заключенные в других странах ЕС.

Страна не должна легализовать внутренние однополые браки немедленно.

Решение суда ЕС касается прежде всего прав на свободное передвижение и проживание.

Премьер-министр Дональд Туск назвал этот момент восстановлением справедливости. Он призвал чиновников уважать достоинство каждого. Политик публично обратился к представителям ЛГБТК+ сообщества.

Он извинился "перед всеми теми, кто в течение многих лет чувствовал себя отвергнутым и униженным".

Премьер призвал чиновников помнить, что "эти люди живут вокруг нас, среди нас, рядом с нами, и что они заслуживают такие же чувства уважения, достоинства и любви, как и любой другой человек".

Премьер против президента

Правительство Туска обещало легализовать гражданские союзы, однако консерваторы в правящей коалиции блокируют законопроекты. Главным оппонентом выступает президент Кароль Навроцкий, который известен своими католическими взглядами.

В то же время польское общество демонстрирует готовность к изменениям: 67% поляков поддерживают юридическое признание однополых союзов.