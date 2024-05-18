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Польша потратит более 2 млрд долларов на усиление границы с РФ и Беларусью

Фото: Польша инвестирует 2 млрд долларов в проект "Восточный щит" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 млрд крон (2,5 млрд долларов) на проект "Восточный щит" для усиления польской границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский портал RMF24.

Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.

"Мы противодействуем, задерживаем, арестовываем тех, кто пытается атаковать нашу родину, Польшу, здесь, на нашей земле. Польское государство будет абсолютно беспощадным к ним", - подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова к размещению ядерного оружия на своей территории. В частности, в рамках американской программы Nuclear Sharing. Однако, по словам Дуды, никаких решений по этому поводу еще не принято.

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Дональд ТускПольша