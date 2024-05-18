Польша потратит более 2 млрд долларов на усиление границы с РФ и Беларусью

Кроме того, польский премьер пожаловался на то, что в последние недели Польша имеет дело с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о действиях польского государства против их авторов.

"Мы противодействуем, задерживаем, арестовываем тех, кто пытается атаковать нашу родину, Польшу, здесь, на нашей земле. Польское государство будет абсолютно беспощадным к ним", - подчеркнул глава польского правительства.