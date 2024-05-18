Польща витратить понад 2 млрд доларів на посилення кордону з РФ та Білоруссю

Крім того, польський прем'єр поскаржився на те, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про дії польської держави проти їх авторів.

"Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них", - наголосив глава польського уряду.