Польща витратить понад 2 млрд доларів на посилення кордону з РФ та Білоруссю

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував виділення 10 млрд злотих (2,5 млрд доларів) на проект "Східний щит" для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський портал RMF24.
Крім того, польський прем'єр поскаржився на те, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про дії польської держави проти їх авторів.
"Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них", - наголосив глава польського уряду.
Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території. Зокрема, в рамках американської програми Nuclear Sharing. Проте, за словами Дуди, жодних рішень щодо цього ще не ухвалено.
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