Польща витратить понад 2 млрд доларів на посилення кордону з РФ та Білоруссю

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував виділення 10 млрд злотих (2,5 млрд доларів) на проект "Східний щит" для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський портал RMF24 .

На церемонії з нагоди 80-ї річниці битви під Монте-Кассіно у суботу, 18 травня, глава польського уряду анонсував план оборони під кодовою назвою "Східний щит".

"Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проект з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога", - сказав Туск.

Крім того, польський прем'єр поскаржився на те, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв наступного тижня поінформувати громадськість про дії польської держави проти їх авторів.

"Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них", - наголосив глава польського уряду.