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"Польша не решит проблему сама": Дуда предложил решение зернового вопроса с Украиной

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей Дуда преложил решение зернового вопроса с Украиной, подчеркнув, что Варшава не сможет сама решить проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Нам нужно решить эту проблему (зерновой вопрос, - ред.), но Польша не сможет решить ее самостоятельно, потому что если бы мы попытались ограничить поток украинской продукции в Европейский союз, мы бы нарушили правила Сообщества", - заявил он.

Дуда подчеркнул, что проблема зернового вопроса должна быть решена на политическом уровне.

"Поэтому Брюссель должен найти условия, которые также защитят страны-члены от ситуации, в которой мы находимся сегодня. Эта проблема должна быть решена на политическом уровне", - заявил он. 

 

Блокада границы

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя протестующие угрожают, что скоро возобновят блокаду на некоторых КПП.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.

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ПольшаАнджей ДудаЗерновой коридор