Польша решила забрать у российского "Газпрома" долю газопровода "Ямал-Европа"

Отмечается, что АО "ЕвРоПол ГАЗ" после того, как решение станет окончательным, станет владельцем акций, ранее принадлежавших ПАО "Газпром".

Сейчас решение остается за Министерством развития и технологий Польши. По словам Обайтека, группа Orlen возьмет под контроль часть газопровода "Ямал-Европа".

"В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России - 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья", - сказал он.

Он также добавил, что с 2022 года они полностью независимы от газа из России. А сегодняшнее решение является шагом к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны.

Что этому предшествовало

Еще прошлой весной прокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля.

В октябре прошлого года Польша рассматривала возможность введения временного управления в компанию, где "Газпрому" принадлежит почти половина акций. Компания является владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа".