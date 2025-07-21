Польша выпустит руководство на случай войны и переведет его на украинский язык

"Войны выигрываются не на фронте. Пример Украины это ясно показывает", - отметил Клоновски.

Как рассказали в польском МВД, в руководстве, в частности, будет предупреждение о том, что во время кризиса могут возникнуть перебои с поставками продуктов питания, лекарств и бензина.

Пособие уже в сентябре опубликуют на польском языке. Позже его переведут на английский и украинский языки. Также планируется выпустить версию для слепых и детей.

Министерство планирует доставить печатные экземпляры всем 14 миллионам домохозяйств в Польше.

К слову, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск неоднократно предупреждал, что угроза глобальной войны является серьезной и реальной, особенно в контексте войны в Украине и саботажа, дезинформации и кибератак РФ против Запада.