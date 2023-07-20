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Польша требует продлить ограничения на импорт украинского зерна. В Кабмине ответили

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше заявили, что не будут открывать границу с Украиной после 15 сентября, если ЕС не продлит ограничения на импорт украинского зерна. В Кабмине подвергли критике такие заявления, напомнив, что мир оказался на пороге глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

"Польские чиновники говорят, что европейские границы также будут закрыты для украинского зерна. Демократия - это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб", - написала Стефанишина.

Она напомнила, что из-за блокирования Россией Черного моря для украинского экспорта мир снова оказался на пороге глобального продовольственного кризиса.

Вице-премьер призвала европейских партнеров работать вместе для обеспечения мировой продовольственной безопасности и "экономической выживаемости" Украины, что означает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС.

"Также должен быть предусмотрен механизм компенсации для украинских фермеров, которые продолжают работать в полях, несмотря на риск жизни", - добавила Стефанишина.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале мая Еврокомиссия приняла решение запретить импорт украинской пшеницы в Болгарию, Венгрию, Словакию, Польшу и Румынию. Это связано с соответствующими требованиями перечисленных стран, поскольку импорт сильно повлиял на цены на внутренних рынках.

Ограничения должны были действовать до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой еще в июне заявлял, что Еврокомиссия пообещала больше не продлевать ограничения.

Однако вчера сообщалось, что Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния обратятся в Евросоюз с просьбой продлить ограничения на импорт украинского продовольствия до конца 2023 года.

А польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет открывать границу с Украиной после 15 сентября, если ЕС не продлит ограничения на импорт украинского зерна.

Следует заметить, что такое решение о призыве продлить ограничения со стороны пяти стран происходит на фоне выхода России из "зернового соглашения".

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