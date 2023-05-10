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Польша изъяла со счетов посольства России почти 1,2 млн долларов, - СМИ

Фото: Польша изъяла со счетов посольства России почти 1,2 млн долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польская прокуратура изъяла почти 1,2 миллиона долларов, которые находились на банковских счетах российского посольства и торгового представительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что еще в прошлом году польская прокуратура заблокировала почти 5 миллионов злотых (около 1,2 миллиона долларов), которые находились на банковских счетах посольства России. Это было связано с попыткой снятия крупной суммы со счета диппредставительства РФ в одном из польских банков сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Прокуратура заподозрила, что россияне могут использовать средства для финансирования террористической деятельности или отмывания денег. Но такая блокировка была установлена только на год.

Журналисты отмечают, что в конце апреля прокуратура посчитала эти средства вещественными доказательствами и перевела их на свой счет. При этом российский посол Сергей Андреев не попытался обжаловать решение.

"Таким образом, деньги, около 5 миллионов злотых, останутся на счету прокуратуры до окончания следствия", - добавляет Rzeczpospolita.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерство иностранных дел Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева. Это связано с перехватом польского самолета российским истребителем над Черным морем.

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