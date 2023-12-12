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Польша выдворила из страны россиянина за сотрудничество со спецслужбами Кремля

Архивное фото: Польша выдворила из страны россиянина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агентство внутренней безопасности и пограничная служба Польши выдворили россиянина, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Кремля. Это произошло еще 1 декабря.

Об этом заявило Управление национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

"Во время выполнения своих уставных обязанностей органом внутренней безопасности выявлен гражданин Российской Федерации, подозреваемый в сотрудничестве и связях с российскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Россиянин, проживающий в Польше, находился в Быдгоще. В ведомстве сообщили, что в 2023 году под Быдгощем также были обнаружены еще два иностранца, которые, возможно, вели шпионскую деятельность в пользу России и Беларуси.

В заявлении ведомства национальной безопасности отмечается, что эти действия Агентства внутренней безопасности являются еще одним доказательством эффективной нейтрализации деятельности спецслужб России против Польши.

Российские шпионы в Польше

Недавно сообщалось, что в Польше предъявлены обвинения 16 лицам, входившим в шпионскую сеть. Она могла работать на русских спецслужбах.

В августе Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов группы "Вагнера". Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве.

Также Окружной суд Гданьска признал виновным 44-летнего гражданина Украины в шпионаже в пользу России.

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