Польша выдворила из страны россиянина за сотрудничество со спецслужбами Кремля

"Во время выполнения своих уставных обязанностей органом внутренней безопасности выявлен гражданин Российской Федерации, подозреваемый в сотрудничестве и связях с российскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Россиянин, проживающий в Польше, находился в Быдгоще. В ведомстве сообщили, что в 2023 году под Быдгощем также были обнаружены еще два иностранца, которые, возможно, вели шпионскую деятельность в пользу России и Беларуси.

В заявлении ведомства национальной безопасности отмечается, что эти действия Агентства внутренней безопасности являются еще одним доказательством эффективной нейтрализации деятельности спецслужб России против Польши.

Российские шпионы в Польше

Недавно сообщалось, что в Польше предъявлены обвинения 16 лицам, входившим в шпионскую сеть. Она могла работать на русских спецслужбах.

В августе Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух шпионов группы "Вагнера". Они распространяли пропаганду в Кракове и Варшаве.

Также Окружной суд Гданьска признал виновным 44-летнего гражданина Украины в шпионаже в пользу России.