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Польша отправила к границе с Беларусью тысячу солдат и сотни единиц техники

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Варшава, Суббота 08 июля 2023 04:58
Польша отправила к границе с Беларусью тысячу солдат и сотни единиц техники Фото: Польша отправила к границе с Беларусью тысячу солдат (twitter.com/DGeneralneRSZ)
Автор: Константин Широкун

Польша усилила военную группировку на границе с Беларусью. На восток страны отправлено 1 тысяча военнослужащих и 200 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генерального командования польской армии.

"Мы усиливаем присутствие в Восточной Польше. Тысяча военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", - говорится в сообщении командования Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что учебное присутствие части войск пехоты является "демонстрацией воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе". Польские военные также предупредили водителей, что 8 июля будет усиленное движение войсковых колонн на востоке страны.

Польша усиливает границу с Беларусью

Польша на прошлой неделе направила 500 полицейских из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма на границу с Беларусью, объяснив это "напряженной ситуацией".

Такой шаг, вероятно, связан с тем, что вследствие неудачного бунта основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что уезжает в Беларусь. Позже стало известно, что часть его боевиков также перебросят на белорусскую территорию.

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