Польша усматривает "эскалацию" в решении Зеленского по Пантеону

"Президент Зеленский объявил о представлении закона о Национальном пантеоне - это следующий этап действий эскалационного характера со стороны украинской власти после решения конца мая о предоставлении одной из воинских частей имени "героев УПА", - говорится в заявлении.

В Канцелярии Навроцкого отметили, что президент Польши был "прав", когда сообщил, что отберет орден Белого Орла у Зеленского и в конце концов сделал это.

"Как видно из волны критики, постигшей господина президента со стороны правящих кругов, которые теперь сами признают правоту президента - твердое отстаивание польских дел Каролем Навроцким правильно", - сказано в заявлении.

Что предшествовало

В воскресенье, 28 июня, Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об "Украинском национальном пантеоне", который станет мемориалом в честь выдающихся фигур национальной истории.

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, принятие этого закона станет шагом к "восстановлению исторической справедливости и консолидации украинского общества".