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Польша усматривает "эскалацию" в решении Зеленского по Пантеону

12:45 01.07.2026 Ср
2 мин
У Навроцкого также назвали "правильным" решение по ордену Белого Орла
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)

Внесение украинским президентом Владимиром Зеленским законопроекта о создании Национального пантеона является "действиями экскалационного характера".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Канцеляции президента Польши Кароля Навроцкого в Х.

"Президент Зеленский объявил о представлении закона о Национальном пантеоне - это следующий этап действий эскалационного характера со стороны украинской власти после решения конца мая о предоставлении одной из воинских частей имени "героев УПА", - говорится в заявлении.

В Канцелярии Навроцкого отметили, что президент Польши был "прав", когда сообщил, что отберет орден Белого Орла у Зеленского и в конце концов сделал это.

"Как видно из волны критики, постигшей господина президента со стороны правящих кругов, которые теперь сами признают правоту президента - твердое отстаивание польских дел Каролем Навроцким правильно", - сказано в заявлении.

Что предшествовало

В воскресенье, 28 июня, Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об "Украинском национальном пантеоне", который станет мемориалом в честь выдающихся фигур национальной истории.

По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, принятие этого закона станет шагом к "восстановлению исторической справедливости и консолидации украинского общества".

Отметим, президент Украины в апреле заявил о планах создать Пантеон выдающихся украинцев - мемориал для чествования национальных героев и ключевых исторических фигур.

Первым шагом стало перезахоронение Андрея Мельника и его супруги Софии, останки которых были возвращены из Люксембурга.

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