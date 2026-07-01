Польша усматривает "эскалацию" в решении Зеленского по Пантеону

Внесение украинским президентом Владимиром Зеленским законопроекта о создании Национального пантеона является "действиями экскалационного характера".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Канцеляции президента Польши Кароля Навроцкого в Х.
"Президент Зеленский объявил о представлении закона о Национальном пантеоне - это следующий этап действий эскалационного характера со стороны украинской власти после решения конца мая о предоставлении одной из воинских частей имени "героев УПА", - говорится в заявлении.
В Канцелярии Навроцкого отметили, что президент Польши был "прав", когда сообщил, что отберет орден Белого Орла у Зеленского и в конце концов сделал это.
"Как видно из волны критики, постигшей господина президента со стороны правящих кругов, которые теперь сами признают правоту президента - твердое отстаивание польских дел Каролем Навроцким правильно", - сказано в заявлении.
В воскресенье, 28 июня, Владимир Зеленский внес в парламент проект закона об "Украинском национальном пантеоне", который станет мемориалом в честь выдающихся фигур национальной истории.
По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, принятие этого закона станет шагом к "восстановлению исторической справедливости и консолидации украинского общества".
Отметим, президент Украины в апреле заявил о планах создать Пантеон выдающихся украинцев - мемориал для чествования национальных героев и ключевых исторических фигур.
Первым шагом стало перезахоронение Андрея Мельника и его супруги Софии, останки которых были возвращены из Люксембурга.