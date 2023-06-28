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Польша укрепляет границу с Беларусью из-за перемещения "вагнеровцев"

Фото: вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше приняли решение укрепить границу с Беларусью из-за перемещения в страну наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

По его словам, группа "Вагнера" в Беларуси, которая может насчитывать около 8 тысяч бойцов, создает "по крайней мере, потенциально новую" ситуацию.

"Это элемент, который является опасным для Украины, он потенциально опасен и для Литвы, и может быть опасным для нас. Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо сложнее, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор. Поэтому были приняты решения, что касается укрепления нашей обороны на восточной границе", - сказал Качиньский.

Он отметил, что решение об укреплении границы касается как увеличения сил, которые будут там постоянно присутствовать, так и увеличения количества разного рода заграждений и укреплений.

"Политика безопасности ориентирована на самые темные сценарии. И руководствуясь этим принципом, мы вынуждены были принимать такие решения", - добавил вице-премьер Польши.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об отходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

Уже вчера, 27 июня, стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко заявил о желании принять наемников Пригожина в состав своей армии.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.

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