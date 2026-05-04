Польша и Скандинавия в лидерах по миллиардерам, - отчет Knight Frank

Количество сверхбогатых людей стремительно увеличивается несмотря на кризисы и инфляцию. Если в 2021 году в мире насчитывали 2723 миллиардера, то к 2026 году их количество достигло 3110. Это скачок на 14% всего за пять лет. Однако аналитики Knight Frank прогнозируют еще более агрессивное ускорение.

К 2031 году армия владельцев миллиардных состояний должна вырасти на 26%, до 3915 человек.

"Мы наблюдаем один из самых значительных сдвигов в распределении мирового богатства в современной истории", - заявил руководитель глобальных исследований Knight Frank Лиам Бейли.

Польша и Скандинавия - лидеры европейского роста

Европа становится главным двигателем накопления капитала. В течение пятилетки количество богачей здесь должно вырасти с 780 до 994. Это чистый прирост в 27%.

Самые интересные изменения происходят внутри континента. Польша буквально шокирует аналитиков. Количество миллиардеров там должно вырасти более чем вдвое - с 13 до 29 человек, а это рекордные для Европы 123% роста.

Скандинавские страны тоже демонстрируют феноменальную динамику:

Швеция: рост на 81% (до 58 миллиардеров).

Дания: прирост на 75% (до 21 миллиардера).

Норвегия: увеличение на 53% (до 26 миллиардеров).

Также в списке быстрорастущих рынков оказались Австрия (50%), Испания (40%) и Италия. Последняя, кстати, в 2031 году будет иметь 82 миллиардера, опережая большинство соседей по общему количеству.

Почему доля Америки начала падать

Азиатско-тихоокеанский регион прочно держит первенство - там сосредоточено 36% мирового капитала. Но Северная Америка оказалась в странной ситуации: в абсолютных цифрах количество богачей там растет (с 995 до 1089 человек). Однако их доля на мировом рынке упадет с 31% до 27,8%, говорится в прогнозе.

Это единственный регион в мире, где наблюдается такая нисходящая тенденция. Европа же, наоборот, наращивает мышцы. Ее доля к 2031 году вырастет до 25,4%.

"Мы видим на практике, что создание богатства растет на фоне более сложного глобального экономического контекста, - объясняет глава частного офиса Knight Frank Рори Пенн.

По его словам, сверхбогатые люди стали более мобильными. Однако список безопасных "гаваней" для их инвестиций становится все короче. Современные богатые семьи распределяют активы между офисами в Америке, Европе и Азии. Это вопрос выживания капитала.

Интересный пример показывает Великобритания. Несмотря на высокие налоги и политические штормы, Лондон остается магнитом для денег. Почему? Потому что там работает закон.

Как выразился один австралийский миллиардер-горнодобытчик, для многих инвесторов Европа все еще выглядит как "музей, а не место для инвестиций". Однако для тех, кто ценит непоколебимость правил игры, европейские рынки остаются приоритетом номер один.