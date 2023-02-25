Польша и еще пять стран призвали МОК не возвращать РФ в международный спорт

Встреча министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта с коалицией европейских партнеров во главе с Польшей ознаменовалась декларацией к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом не снимать бан с российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games .

Украинский министр в Варшаве встретился с коллегами из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Словакии и Чехии. Они согласовали позиции о невозможности возвращения россиян и белорусов в международный спорт.

Представители шести государств "ошеломлены" попытками МОК вернуть РФ и Беларусь к соревнованиям, в частности Азиатских игр-2023, когда российские бомбы продолжают падать на украинские города и уничтожают спортивные объекты. Они выступили против участия атлетов на международной арене в любой форме.

"Учитывая наш предыдущий опыт, мы убеждены, что ослабление введенных год назад санкций подаст неправильный сигнал, который российский режим и его пропаганда используют для легализации своих преступлений. Украинское спортивное сообщество сейчас как никогда заслуживает длительной поддержки", – говорится в заявлении.

МОК обнародовал противоречивое заявление в канун годовщины полномасштабного вторжения России. В ней функционеры осудили войну и напомнили о примененных к белорусским и российским спортсменам санкциях. В то же время призывали к перемирию, намекнув на участие агрессоров в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.