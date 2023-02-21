Австралия пополнила список оппонентов возвращения РФ в международный спорт

К перечню государств, выступивших против допуска белорусских и российских спортсменов к соревнованиям на международной арене, присоединилась Австралия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Австралийское правительство поддержало направленный в Международный олимпийский комитет (МОК) призыв запретить атлетам из РФ и Беларуси выступать в международных турнирах. Группа из трех с половиной десятков стран считает невозможным участие этих спортсменов в соревнованиях на фоне агрессии против Украины.

Ранее 35 стран направили в МОК коллективное письмо. В нем они назвали неопределенным принцип нейтральности. Поскольку никаких дополнительных условий для выступлений, кроме нейтральных флагов, спортивные функционеры не предложили, возвращение россиян и белорусов для этих правительств выглядит неуместным.

Австралия не стала подписателем этого коллективного обращения. Впрочем, представитель министерства спорта связал это с бюрократической ошибкой. В целом, правительство согласно с высказанными в письме утверждениями.

Недавно президент МОК Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. По его мнению, призывы НОК Украины бойкотировать Игры-2024 в Париже в случае участия россиян и белорусов являются давлением на другие страны. Функционер также мотивировал допуск тамошних спортсменов "резолюцией ООН по борьбе с дискриминацией в олимпийском движении".