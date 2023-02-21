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Австралия пополнила список оппонентов возвращения РФ в международный спорт

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Канберра, Вторник 21 февраля 2023 14:39
Австралия пополнила список оппонентов возвращения РФ в международный спорт Фото: Сборная Австралии на зимних Олимпийских играх-2022 (facebook.com/AUSOlympicTeam)
Автор: Антон Федорцив

К перечню государств, выступивших против допуска белорусских и российских спортсменов к соревнованиям на международной арене, присоединилась Австралия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Австралийское правительство поддержало направленный в Международный олимпийский комитет (МОК) призыв запретить атлетам из РФ и Беларуси выступать в международных турнирах. Группа из трех с половиной десятков стран считает невозможным участие этих спортсменов в соревнованиях на фоне агрессии против Украины.

Ранее 35 стран направили в МОК коллективное письмо. В нем они назвали неопределенным принцип нейтральности. Поскольку никаких дополнительных условий для выступлений, кроме нейтральных флагов, спортивные функционеры не предложили, возвращение россиян и белорусов для этих правительств выглядит неуместным.

Австралия не стала подписателем этого коллективного обращения. Впрочем, представитель министерства спорта связал это с бюрократической ошибкой. В целом, правительство согласно с высказанными в письме утверждениями.

Недавно президент МОК Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. По его мнению, призывы НОК Украины бойкотировать Игры-2024 в Париже в случае участия россиян и белорусов являются давлением на другие страны. Функционер также мотивировал допуск тамошних спортсменов "резолюцией ООН по борьбе с дискриминацией в олимпийском движении".

К слову, мэр Парижа Идальго назвала нежелательным приезд спортсменов РФ на Олимпийские игры.

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