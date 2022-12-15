Польша и Литва заблокировали девятый пакет санкций ЕС против России: названа причина

Литва и Польша заблокировали принятие девятого пакета санкций против РФ в связи с нежеланием отменять запрет на экспорт продуктов питания из страны-агрессора.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Исключения, предложенные Германией, Францией и Нидерландами, могут предоставить лазейку для обхода Россией санкций", - отметил глава МИД Литвы.
Он также отметил, что в связи с приостановкой принятие пакета санкций, их дальнейшее обсуждение может быть перенесено в Европейский совет.
"Если бы политическая лазейка такого размера была сделана при поддержке всех стран ЕС, я думаю, она была бы использована не только для решения этих конкретных случаев, но и, возможно, для обхода санкций", — добавил он.
По словам Ландсбергиса, Литва и Польша приостановили принятие девятого пакета санкций ЕС, и эту позицию поддержали другие страны Балтии, так как предлагаемые исключения ослабляют девятый пакет санкций против России.
Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, пообещал поднять вопрос санкций против РФ в Европейском совете и отметил, что продовольственная безопасность не должна быть прикрытием для ослабления санкций в отношении России.
"Девятый пакет санкций уже в пути. Продовольственная безопасность не должна использоваться как прикрытие для ослабления наших санкций. Российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получать доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, в то время как мирные жители Украины гибнут под российскими бомбами", - подчеркнул Науседа.
Напомним, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила подготовленные предложения для девятого пакета санкций ЕС против России. Среди прочего, этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ через море, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7. Однако пока переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик.
Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России. Представленные в документе ограничения предварительно содержат множество исключений, что делает пакет слабее.
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