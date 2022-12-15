Польша и Литва заблокировали девятый пакет санкций ЕС против России: названа причина

"Исключения, предложенные Германией, Францией и Нидерландами, могут предоставить лазейку для обхода Россией санкций", - отметил глава МИД Литвы.

Он также отметил, что в связи с приостановкой принятие пакета санкций, их дальнейшее обсуждение может быть перенесено в Европейский совет.

"Если бы политическая лазейка такого размера была сделана при поддержке всех стран ЕС, я думаю, она была бы использована не только для решения этих конкретных случаев, но и, возможно, для обхода санкций", — добавил он.

По словам Ландсбергиса, Литва и Польша приостановили принятие девятого пакета санкций ЕС, и эту позицию поддержали другие страны Балтии, так как предлагаемые исключения ослабляют девятый пакет санкций против России.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, пообещал поднять вопрос санкций против РФ в Европейском совете и отметил, что продовольственная безопасность не должна быть прикрытием для ослабления санкций в отношении России.

"Девятый пакет санкций уже в пути. Продовольственная безопасность не должна использоваться как прикрытие для ослабления наших санкций. Российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получать доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, в то время как мирные жители Украины гибнут под российскими бомбами", - подчеркнул Науседа.