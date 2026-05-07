Польша и Литва готовы забрать американцев себе, - заявление Навроцкого и Науседы

Варшава готовится к возможным изменениям в военной стратегии Вашингтона и польской президент Кароль Навроцкий планирует убедить Дональда Трампа не забирать солдат с европейского континента. Если Белый дом решит сократить контингент в Германии, Польша станет для них новым домом.

"Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит сократить их присутствие в Германии" - сказал Кароль Навроцкий во время визита в Литву.

Польский лидер считает присутствие США критическим для всего региона. Это касается не только Польши, но и Литвы, Латвии и Эстонии. Политика и личные взгляды не имеют значения. Главное - совместное сдерживание агрессора.

"Я считаю, что это задача президента Польши ради Польши, а также ради всей Европы - убедить президента Дональда Трампа, что как только он примет такое решение относительно компонента в Германии, что эти солдаты должны оставаться в Европе, то есть в Польше, в одной из балтийских стран или в другом регионе, это уже решение президента Дональда Трампа. Я буду поощрять такие решения оставаться в Европе", - заявил Навроцкий.

Литва поддерживает инициативу и расширяет базы

Президент Литвы Гитанас Науседа солидарен с польским коллегой. Вильнюс также ждет усиления от союзников. Литва активно готовится принять 5 000 немецких солдат до конца 2027 года.

"Во-первых, мы хотим, чтобы американские солдаты оставались в Европе. Важно, чтобы Вашингтон и в дальнейшем уделял внимание региону, поэтому союзники по НАТО должны сделать все возможное, чтобы США не отвернулись от Европы", - сказал Науседа.

Сейчас в Литве находится более тысячи американских военных. Страна обещает выполнить все инфраструктурные обязательства для новых подразделений.

Вице-премьер Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поддержал курс президента. Он выступил на открытии форума Defence24 Days. Министр назвал присутствие американцев обязательным условием выживания Европы.

"Нет безопасной Европы без присутствия американских солдат", - подчеркнул Косиняк-Камыш.