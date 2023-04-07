Польша и страны Балтии предложили ЕС включить в новый пакет санкций атомную энергетику РФ

"Санкции против атомной энергетики РФ - это именно то, что нужно. Приветствую предложение Польши и стран Балтии включить в 11 санкционный пакет ЕС ограничения по атомной энергетике России", - заявил он.

Ермак подчеркнул, что для россиян готовится "много неприятностей".

"Международная санкционная группа Макфола-Ермака сейчас завершает подготовку "Плана действий по усилению санкций против РФ 2.0". Для россиян готовим много неприятностей", - добавил он.

Напомним,

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.