Польша и страны Балтии выступили против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду

Министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместное заявление.
Чиновники обратились в Международный олимпийский комитет и напомнили, что весь мир пытается противостоять агрессии России.
"В то время, когда свободные и демократические страны объединяют свои силы, чтобы усилить поддержку Украины в ее борьбе против захватнической войны России, которую поддерживает ее союзник Беларусь, и ввести дополнительные санкции против России как государственного спонсора терроризма, МОК начинает поиск специальных форм участие спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в 2024 году, что позволяет использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от захватнической войны России против Украины", - говорится в обращении.
Они заявили, что попытки вернуть вышеупомянутых спортсменов в соревнования под занавесом нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран. кроме этого, это позволяет использовать спорт как фактор, предотвращающий незаконную агрессию против Украины.
"Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от международных соревнований и организаций, и призываем их не менять свою позицию, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины", - заявили министры.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
Также мы сообщали, что организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск россиян и белорусов к участию.
Однако решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято, обсуждается вопрос их участия в соревнованиях в Азии.
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