Польша и страны Балтии выступили против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду

Чиновники обратились в Международный олимпийский комитет и напомнили, что весь мир пытается противостоять агрессии России.

"В то время, когда свободные и демократические страны объединяют свои силы, чтобы усилить поддержку Украины в ее борьбе против захватнической войны России, которую поддерживает ее союзник Беларусь, и ввести дополнительные санкции против России как государственного спонсора терроризма, МОК начинает поиск специальных форм участие спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в 2024 году, что позволяет использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от захватнической войны России против Украины", - говорится в обращении.

Они заявили, что попытки вернуть вышеупомянутых спортсменов в соревнования под занавесом нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран. кроме этого, это позволяет использовать спорт как фактор, предотвращающий незаконную агрессию против Украины.

"Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от международных соревнований и организаций, и призываем их не менять свою позицию, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины", - заявили министры.