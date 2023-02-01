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Организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск россиян и белорусов к участию, - CNN

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Париж, Среда 01 февраля 2023 23:23
Организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск россиян и белорусов к участию, - CNN Фото: организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск россиян и белорусов к участию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россиян и белорусов планируют допустить к участию в Олимпийских играх-2024, несмотря на войну в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом СNN рассказал представитель организаторов соревнований.

По его словам, правила участия спортсменов определяют не организаторы Олимпиады, а Международный олимпийский комитет, где ранее подчеркивали, что "ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта".

При этом представитель организаторов добавил, что в ходе соревнований будут соблюдаться все санкции, которые МОК ввел по отношению к россиянам и белорусам. Они должны будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране.

"Мы полностью солидарны с Украиной, ее народом и украинским олимпийским и паралимпийским движениями, которые столкнулись с невообразимым кризисом. Мы желаем, чтобы Олимпийское движение, Паралимпийское движение и спортсмены провели Игры в Париже 2024 года в духе мира, уважая ценности братства и солидарности", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что МОК призвал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают войну РФ против Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут на фоне такого скандального решения.

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