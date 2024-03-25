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Польша и страны Балтии начали бороться с поставками автомобилей в Россию, - СМИ

Архивное фото: Польша и страны Балтии начали бороться с поставками автомобилей в Россию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша и страны Балтии начали бороться с поставками в Россию автомобилей в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Отмечается, что Польша и страны Балтии перестали свободно пропускать в Евразийский союз автомобили дороже 50 000 евро или с двигателем более 1,9 литра. 

Поставки таких машин запрещены санкциями, и теперь для их вывоза требуется письменное разрешение производителя.

Также польские таможенники не разрешают ввоз дорогих автомобилей и автомобилей с двигателем от 2 литров в Беларусь и транзитом через нее в другие страны Евразийского экономического союза, такие как Армения, Кыргызстан и Казахстан. 

"Польские таможенники теперь требуют документ от производителя с разрешением вывезти автомобиль из Евросоюза и подтверждением, что конечный получатель автомобиля находится за пределами России, и что вывоз автомобиля не будет нарушать санкции", - говорится в материале.

Что с поставками автомобилей из США

Издание пообщалось с таможенным брокером и тот сообщил, что это началось вечером в пятницу

"Судя по всему, такой же запрет ввела Литва - у нас уже зависло на границе с Беларусью три автомобиля, и это очень больно, потому что в Клайпеду приезжают автомобили, купленные на аукционах США", - сказал брокер.

Он уточнил, что автомобили попадали в Россию в обход санкций через страны из Таможенного союза. Однако пока нет ясности относительно автомобилей из США, возможно их будут пропускать дальше. 

Издание добавляет, что новое ограничение усложнит импорт европейских машин в Россию. Их придется поставлять более сложным обходным путем, что снова повысит их цену.

Как автомобили попадают в Россию

Недавно Sky News писало, что Россия находит способы обойти санкции против Украины для ввоза элитных британских автомобилей. В этом ей помогают страны бывшего СССР.

А в декабре СМИ опубликовали расследование, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

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