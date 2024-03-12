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Россия в обход санкций закупает британские элитные автомобили. Sky News раскрыло схему

Вторник 12 марта 2024 18:55
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Россия в обход санкций закупает британские элитные автомобили. Sky News раскрыло схему Архивное фото: Россия в обход санкций закупает британские элитные автомобили (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия находит способы обойти санкции против Украины, для ввоза элитных британских автомобилей. В этом ей помогают страны бывшего СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Какие страны помогают обходить санкции

Издание проанализировало данные Управления по налоговым и таможенным сборам Британии и обратило внимание на то, что страна экспортировала в Азербайджан автомобилей на сумму 273 миллиона фунтов стерлингов (349 млн долларов) в прошлом году.

Это на 1860% больше, чем за пятилетний период, предшествовавший вторжению РФ в Украину. Увеличение экспорта в Азербайджан не только беспрецедентно, но и сопоставимо по величине с годовым экспортом автомобилей в Россию за два года до введения санкций.

Также Sky News проанализировал данные ООН по международной торговле, которые свидетельствуют, что точно в тот же период, когда Великобритания зафиксировала беспрецедентный рост экспорта автомобилей в Азербайджан, Азербайджан зафиксировал беспрецедентный рост экспорта автомобилей в Россию.

Также источники издания сообщили, что российские покупатели автомобилей, которые приобретают немецкие автомобили, в основном отправляют их через Кыргызстан. Но также они предпочитают использовать Азербайджан как маршрут ввоза британских автомобилей в РФ.

Что говорят в правительстве Британии

Издание пишет, что правительство обеспокоено этой "серой зоной", с помощью которой товары могут отправляться в Россию.

Автомобили входят в число предметов, запрещенных к ввозу в Россию в соответствии с санкционным режимом так называемого "двойного использования". Эксперты по санкциям заявили, что одна из проблем в борьбе с потоком товаров в Россию через третьи страны заключается в том, что очень сложно, а иногда и практически невозможно, отследить эти грузы.

Как объяснили это автопроизводители

Компания Rolls-Royce заявила, что она прекратила производство и поставки автомобилей на российский рынок в конце февраля 2022 года, до того, как были введены международные торговые санкции.

"Розничная продажа автомобилей клиентам осуществляется нашей глобальной дилерской сетью, состоящей из независимых предприятий, находящихся в собственности и управлении. Наша глобальная дилерская сеть по контракту обязана соблюдать все применимые национальные и международные правовые нормы, включая те, которые касаются экспортного контроля", - заявила компания.

Также там уточнили, что если любой новый автомобиль Rolls-Royce был импортирован в Россию с конца февраля 2022 года, то это было сделано без ведома и поддержки Rolls-Royce Motor Cars.

А представитель компании Bentley сказал, что компания стремится полностью соблюдать все текущие и будущие торговые санкции, и якобы нет никаких доказательств, которые бы позволяли предположить несоблюдение существующих санкций или даже изменения тенденций продаж в Азербайджане.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

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