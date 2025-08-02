Финал Лиги наций-2025: Польша и Италия поборются за титул

Италия переиграла Словению в четырех партиях

Первыми на площадку в китайском Нинбо вышли Италия и Словения. Чемпионы мира вели борьбу партия в партию, но благодаря преимуществу в последних двух сетах одержали уверенную победу со счетом 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:18).

Самым результативным игроком в составе "Скуадры Адзурры" стал Алессандро Микиелетто - он набрал 26 очков (19 в атаке, 4 блока, 2 эйса). У словенцев больше всего очков записал на свой счет Рок Можич - 14.

Это первый в истории выход мужской сборной Италии в финал Лиги наций. Ранее она выигрывала Мировую лигу (предшественник турнира) восемь раз.

Польша уничтожила Бразилию и впервые переиграла их в 2025-м

Во втором полуфинале сошлись обладатели предыдущих титулов - Польша и Бразилия. В конце июня именно бразильцы выиграли в очном матче (3:1), однако на этот раз поляки взяли убедительный реванш - 3:0 (26:28, 19:25, 21:25).

Первый сет оказался самым напряженным - команды семь раз менялись лидерством, но поляки смогли выиграть его на более-менее (28:26). Во второй и третьей партиях преимущество Польши было стабильным - 25:19 и 25:21 соответственно.

Сборная Польши в третий раз в истории вышла в финал Лиги наций. В 2023 году команда стала чемпионом, а в 2021-м получила серебряные награды.

Когда и где смотреть финал Лиги наций-2025

Финальный поединок Италия - Польша состоится в воскресенье, 3 августа, в 14:00 по киевскому времени. Матч за третье место между Бразилией и Словенией начнется в 10:00.

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