Польша упрощает выдачу рабочих виз, но не для всех: кто сможет быстро получить разрешение

Польша, Вторник 10 февраля 2026 16:47
Польша упрощает выдачу рабочих виз, но не для всех: кто сможет быстро получить разрешение Из-за нехватки кадров Польша некоторым специалистам будет выдавать визы ускоренно (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Польше составили список из 327 профессий, по которым иностранцы смогут быстрее получить рабочие визы. Соответствующее постановление разработало Министерство семьи, труда и социальной политики из-за нехватки кадров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

Главное:

  • Суть: Польша внедряет "зеленый свет" на визы и разрешения для 329 профессий.
  • Цель: Быстрое заполнение вакансий в медицине, IT, строительстве и транспорте.
  • Украинцы в Польше: Наши граждане остаются самой большой группой работников (более 850 тысяч человек).

Кому будет проще получить документы

Правительственный список охватывает 329 профессий в 37 отраслях. Упрощение процедур вводят из-за острого кадрового голода: только в первой половине 2025 года работодатели открыли 29 000 вакансий в этих сферах, которые не удалось закрыть внутренним ресурсом.

Ключевые дефицитные направления:

  • Медицина: врачи разных степеней специализации, медсестры и акушерки.
  • Инженерия: технологи, строители, механики и электрики.
  • IT-сфера: программисты, разработчики приложений и администраторы баз данных.
  • Транспорт и образование: водители автобусов и трамваев, преподаватели иностранных языков и ассистенты учителей.
  • Рабочие специальности: кровельщики, сантехники и операторы энергооборудования.

Статистика и сроки

По новым правилам, иностранцам будет проще легализоваться уже в ближайшее время - постановление должно вступить в силу через 14 дней после официальной публикации.

По состоянию на конец 2025 года в Польше уже легально работают почти 1,29 млн иностранцев, среди которых 857 000 - граждане Украины. За год количество официально трудоустроенных мигрантов выросло почти на 100 тысяч человек.

Работа в Польше

В прошлом году в Польше больше всего украинцев выбирали работу на складах и в логистических центрах - упаковка и сортировка товаров. Вторым по популярности стал аграрный сектор и переработка продуктов (11%).

Также среди востребованных направлений: неквалифицированный труд в промышленности, технические неквалифицированные работы, мясо- и рыбопереработка.

К тому же, что ряд вакансий не требует у рабочих знания польского языка. Вместе с тем, все больше украинцев овладевают польским.

За девять месяцев 2025 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2%, в сентябре она составила 8 750 злотых. Однако темпы роста в различных отраслях отличались.

