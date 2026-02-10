Польша упрощает выдачу рабочих виз, но не для всех: кто сможет быстро получить разрешение

В Польше составили список из 327 профессий, по которым иностранцы смогут быстрее получить рабочие визы. Соответствующее постановление разработало Министерство семьи, труда и социальной политики из-за нехватки кадров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект постановления .

Главное:

Суть: Польша внедряет "зеленый свет" на визы и разрешения для 329 профессий.

Польша внедряет "зеленый свет" на визы и разрешения для 329 профессий. Цель: Быстрое заполнение вакансий в медицине, IT, строительстве и транспорте.

Быстрое заполнение вакансий в медицине, IT, строительстве и транспорте. Украинцы в Польше: Наши граждане остаются самой большой группой работников (более 850 тысяч человек).

Кому будет проще получить документы

Правительственный список охватывает 329 профессий в 37 отраслях. Упрощение процедур вводят из-за острого кадрового голода: только в первой половине 2025 года работодатели открыли 29 000 вакансий в этих сферах, которые не удалось закрыть внутренним ресурсом.

Ключевые дефицитные направления:

Медицина: врачи разных степеней специализации, медсестры и акушерки.

врачи разных степеней специализации, медсестры и акушерки. Инженерия: технологи, строители, механики и электрики.

технологи, строители, механики и электрики. IT-сфера: программисты, разработчики приложений и администраторы баз данных.

программисты, разработчики приложений и администраторы баз данных. Транспорт и образование: водители автобусов и трамваев, преподаватели иностранных языков и ассистенты учителей.

водители автобусов и трамваев, преподаватели иностранных языков и ассистенты учителей. Рабочие специальности: кровельщики, сантехники и операторы энергооборудования.

Статистика и сроки

По новым правилам, иностранцам будет проще легализоваться уже в ближайшее время - постановление должно вступить в силу через 14 дней после официальной публикации.

По состоянию на конец 2025 года в Польше уже легально работают почти 1,29 млн иностранцев, среди которых 857 000 - граждане Украины. За год количество официально трудоустроенных мигрантов выросло почти на 100 тысяч человек.