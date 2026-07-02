Польша спишет истребители МиГ-29 вместо того, чтобы передать их Украине, - СМИ

Детали срыва сделки

По информации издания, в конце прошлого года Варшава и Киев договорились об обмене. Украина должна была предоставить свои технологии беспилотников, а Польша - передать остаток своих самолетов МиГ-29, которые базируются на 22-й тактической авиабазе в Мальборке.

Однако договоренности поставлены на паузу.

"Мы представили Украине четкое предложение по беспилотникам и технологиям. Сначала в этой сфере была договоренность. Сегодня Украина не выполняет это соглашение. Мы готовы к дальнейшим переговорам", - заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

По словам польского министра, проблема имеет политическую подоплеку и связана с недавними историческими спорами между государствами. Поэтому Польша решила не передавать авиатехнику, которая могла бы помочь ВСУ на фронте.

Что будет с самолетами

Поскольку истребители не поедут в Украину, их судьба уже решена - самолеты заканчивают свой срок службы. Они находятся на вооружении польских ВВС с 1989 года, постепенно изнашиваются и превышают сертифицированный налет.

В Министерстве обороны Польши объяснили, что самолеты будут периодически выводить из эксплуатации, поскольку перспектив для их модернизации нет.

Конкретный график списания МиГив конфиденциален и обнародоваться не будет. Будущее самой авиабазы в Мальборке также остается неопределенным, хотя аэропорт продолжит обслуживать технику союзников НАТО.