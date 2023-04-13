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Польша скептически относится к идее Франции по мирным переговорам Украины и РФ

Фото: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау(Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша скептически относится к попыткам Франции начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша не видит признаков того, что Россия готова пересмотреть свою политику территориальных захватов.

"Возможным результатом таких переговоров не могут быть какие-либо отдельные гарантии для России, кроме соблюдения норм международного права", - добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Пекин, чтобы убедить Китай использовать свое влияние на Москву для установления мира в Украине или по крайней мере удержать его от прямой поддержки России .

В ходе визита лидер Китая Си Цзиньпин предложил Макрону принять участие в урегулировании войны в Украине.

Также отметим, что, по словам Макрона, время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило, "даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу".

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