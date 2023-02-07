Польша ежемесячно будет обучать одновременно два батальона ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра национальной обороны Польши Войцеха Скуркевича во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма.

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки. Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов. Эта подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии", - сказал Скуркевич.

Он также отметил, что Польша представила наибольшее предложение обучения подразделений ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

По словам Скуркевича, миссия по обучению подразделений ВСУ не должна ограничиваться тренировками, но должна предлагать украинской стороне комплексный пакет подготовки войск к боевым действиям. Он также должен включать в себя бесплатную передачу техники, на которой проходят обучение.

Тренировки украинских подразделений проходят в рамках миссии ЕС, в которой Польша выступила одним из главных организаторов и внесла наибольший вклад, в частности осуществляя управление миссией на операционном уровне. В частности, штаб миссии создан на базе штаба 11-й Любушской бронетанковой дивизии на западе страны.