Польща щомісяця навчатиме одночасно два батальйони ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра національної оборони Польщі Войцєха Скуркевича під час засідання комісії з національної оборони Сейму.

"Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки. Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів. Ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії", - сказав Скуркевич.

Він також зазначив, що Польща представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ, декларуючи готовність провести групову спеціальну підготовку, зокрема для саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.

За словами Скуркевича, місія з навчання підрозділів ЗСУ не повинна обмежуватися тренуванням, але має пропонувати українській стороні комплексний пакет щодо підготовки військ до бойових дій. Він також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.

Тренування українських підрозділів відбувається в рамках місії ЄС, у якій Польща виступила одним з головних організаторів і зробила найбільший внесок, зокрема здійснюючи управління місією на операційному рівні. Зокрема, штаб місії створено на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході країни.