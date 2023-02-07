ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща щомісяця навчатиме одночасно два батальйони ЗСУ

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 22:18
Польща щомісяця навчатиме одночасно два батальйони ЗСУ Фото: Польща щомісяця навчатиме одночасно два батальйони ЗСУ (facebook.com/MinistryofDefence)
Автор: Тетяна Степанова

Польща планує щомісяця здійснювати військову підготовку одночасно двох батальйонів Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра національної оборони Польщі Войцєха Скуркевича під час засідання комісії з національної оборони Сейму.

"Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки. Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів. Ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії", - сказав Скуркевич.

Він також зазначив, що Польща представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ, декларуючи готовність провести групову спеціальну підготовку, зокрема для саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.

За словами Скуркевича, місія з навчання підрозділів ЗСУ не повинна обмежуватися тренуванням, але має пропонувати українській стороні комплексний пакет щодо підготовки військ до бойових дій. Він також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.

Тренування українських підрозділів відбувається в рамках місії ЄС, у якій Польща виступила одним з головних організаторів і зробила найбільший внесок, зокрема здійснюючи управління місією на операційному рівні. Зокрема, штаб місії створено на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході країни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 6 лютого, міністри оборони Польщі та Британії обговорили навчання українських військових.

Також раніше ми писали, що українські військові вже за декілька днів розпочнуть навчання з використання танків Leopard у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща ВСУ
NEWS
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії