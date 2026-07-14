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Польша просит разрешения на арест пророссийского евродепутата

19:05 14.07.2026 Вт
2 мин
Скандальный политик всеми способами пытается избежать предъявления подозрений
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Европарламент (Getty Images)

В Польше просят Европарламент разрешить задержание и принудительное доставление в прокуратуру скандального евродепутата Гжегожа Брауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Польши Анны Адамяк.

Правоохранители собрали достаточно доказательств для оглашения подозрения политику, известному своими украинофобскими и пророссийскими взглядами. Брауна обвиняют в целом ряде преступлений.

В частности, речь идет о незаконном лишении свободы, повреждении имущества, оскорблении должностных лиц, клевете, разжигании ненависти и насилии в отношении представителя власти.

Поэтому генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек обратился к председателю Европейского парламента с просьбой дать разрешение на задержание депутата.

Попытки избежать ответственности

Европарламент еще в ноябре 2025 согласился снять с Брауна иммунитет по этому делу. После этого польские прокуроры пытались провести допрос политика как подозреваемого, однако он проигнорировал уже пять вызовов.

По данным следствия, депутат и его адвокат без разрешения оставляли следственные действия или просто не возвращались после перерывов, что сделало невозможным предъявление подозрений.

В прокуратуре отмечают, что политик сознательно затягивает расследование и использует свой статус евродепутата во избежание уголовной ответственности. Такое поведение свидетельствует о пренебрежении законом и нарушает принцип равенства граждан.

Поскольку депутаты Европарламента имеют такую же защиту от задержания, как и польские парламентарии, Брауна не могут задержать или принудительно доставить в прокуратуру без отдельного согласования со стороны Европейского парламента.

Напомним, польский премьер Дональд Туск отреагировал на слова кандидата в премьеры от оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека, желающего остановки финансирования оружия для Украины и его восстановления.

Туск встал на защиту Украины и публично пристыдил Чарнека. По словам премьера Польши, политики, которые пытаются "оседлать волну меняющихся настроений, в том числе антиукраинских", являются для него врагами общества.

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