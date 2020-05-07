НБУ домовився з ЄБРР про валютний своп на півмільярда доларів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

ЄБРР отримає гривні для кредитування українських компаній, НБУ зможе поповнити резерви під час кризи

Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали договір про валютні операції своп гривня/долар в обсязі до 500 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, договір дасть змогу посилити макрофінансову стабільність в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшити підтримку реального сектору економіки.

Операції своп з НБУ відкривають ЄБРР доступ до гривневого ресурсу, який буде використано для кредитування українських підприємств, що зазнали втрат від пандемії та карантинних обмежень. Зокрема, цей ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, поповнення оборотних коштів та торгове фінансування таких компаній без нараження їх на валютний ризик.

"Водночас купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп сприятиме зростанню міжнародних резервів України. Це позитивно позначиться на настроях учасників фінансового ринку і підсилить спроможність НБУ досягати своїх цілей з підтримання цінової стабільності", - йдеться в повідомленні.

Договір з ЄБРР укладено на два роки з можливістю пролонгації. Мінімальна сума одного траншу в межах договору становить 25 млн доларів, а мінімальний строк траншу - до 3 місяців з можливістю роловеру.

Перша операція своп Національного банку та ЄБРР відбудеться упродовж наступних кількох тижнів, повідомили в прес-службі.

Валютний своп - валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Національний банк України та Народний банк Китаю поновили договір про валютний своп для валют юань/гривня ще на три роки.

Відзначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надзвичайний "Пакет солідарності" обсягом 1 млрд євро, який допоможе компаніям в 38 країнах операцій банку впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.