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Польша приостановила поставки Украине истребителей МиГ-29 и раскрыла причину

17:30 15.06.2026 Пн
2 мин
Чего Варшава ожидает от Киева?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: польский истребитель МиГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)

Польша приостановила передачу Украине остатков истребителей МиГ-29, поскольку Варшава ждет решения определенных вопросов от Киева.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Причиной стала задержка в заключении соглашения об обмене технологиями производства дронов - Варшава ожидает от Киева выполнения двусторонних договоренностей об их передаче.

Поскольку Польша сейчас активно развивает собственные возможности в сфере беспилотников, она заинтересована в доступе к украинским наработкам.

"Конечно, мы передадим технику Украине, если этот вопрос будет доработан. Ничего в этом вопросе не изменилось - дело не завершено", - подчеркнул Томчик.

Он пояснил, что в скором времени эти истребители советского образца окончательно выведут из состава польских Воздушных сил. Варшава постепенно обновляет свой авиапарк и переходит на западные платформы, такие как FA-50, F-16 и F-35.

Стоит отметить, что последний на сегодняшний день транш истребителей МиГ-29 Киеву передал еще предыдущий состав польского правительства.

Напомним, в декабре прошлого года появилась информация о переговорах между Польшей и Украиной о передаче истребителей МиГ-29.

По данным СМИ, Варшава планировала передать Киеву до девяти таких самолетов в рамках военной помощи для противодействия полномасштабной агрессии РФ.

Речь шла о самолетах, которые уже приближались к завершению своего эксплуатационного ресурса и не имели перспектив для дальнейшей модернизации в составе польских Вооруженных сил.

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