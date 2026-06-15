Польша приостановила поставки Украине истребителей МиГ-29 и раскрыла причину

Польша приостановила передачу Украине остатков истребителей МиГ-29, поскольку Варшава ждет решения определенных вопросов от Киева.
Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Причиной стала задержка в заключении соглашения об обмене технологиями производства дронов - Варшава ожидает от Киева выполнения двусторонних договоренностей об их передаче.
Поскольку Польша сейчас активно развивает собственные возможности в сфере беспилотников, она заинтересована в доступе к украинским наработкам.
"Конечно, мы передадим технику Украине, если этот вопрос будет доработан. Ничего в этом вопросе не изменилось - дело не завершено", - подчеркнул Томчик.
Он пояснил, что в скором времени эти истребители советского образца окончательно выведут из состава польских Воздушных сил. Варшава постепенно обновляет свой авиапарк и переходит на западные платформы, такие как FA-50, F-16 и F-35.
Стоит отметить, что последний на сегодняшний день транш истребителей МиГ-29 Киеву передал еще предыдущий состав польского правительства.
Напомним, в декабре прошлого года появилась информация о переговорах между Польшей и Украиной о передаче истребителей МиГ-29.
По данным СМИ, Варшава планировала передать Киеву до девяти таких самолетов в рамках военной помощи для противодействия полномасштабной агрессии РФ.
Речь шла о самолетах, которые уже приближались к завершению своего эксплуатационного ресурса и не имели перспектив для дальнейшей модернизации в составе польских Вооруженных сил.