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Польша примет на лечение и реабилитацию 2500 тысяч украинских военных

Фото: раненые украинские бойцы поедут на лечение в Польшу (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Польша предложила Украине предоставить лечение и реабилитацию 2500 раненым украинским военнослужащим.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Отдельно хочу отметить наше взаимодействие по лечению и реабилитации украинских воинов. Предложение от премьер-министра по 2500 наших военных - они могут получать помощь по лечению и реабилитации в Польше", - отметил он.

Зеленский рассказал, что сегодня вместе с главой польского правительства посетил раненых украинских воинов в госпитале, в том числе и защитников из-под Бахмута.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, прибывшим с визитом в Киев в годовщину вторжения России.

Также Польша готова проводить учения украинских пилотов на истребителях F-16 в своей стране.

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