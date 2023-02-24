Польша примет на лечение и реабилитацию 2500 тысяч украинских военных

Польша предложила Украине предоставить лечение и реабилитацию 2500 раненым украинским военнослужащим.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве, сообщает РБК-Украина .
"Отдельно хочу отметить наше взаимодействие по лечению и реабилитации украинских воинов. Предложение от премьер-министра по 2500 наших военных - они могут получать помощь по лечению и реабилитации в Польше", - отметил он.
Зеленский рассказал, что сегодня вместе с главой польского правительства посетил раненых украинских воинов в госпитале, в том числе и защитников из-под Бахмута.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, прибывшим с визитом в Киев в годовщину вторжения России.
Также Польша готова проводить учения украинских пилотов на истребителях F-16 в своей стране.
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