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Польша привела армию в состояние повышенной боевой готовности

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Суббота 24 июня 2023 14:07
Польша привела армию в состояние повышенной боевой готовности Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Польши Анджей Дуда отдал приказ привести армию в состояние завышенной боевой готовности. Все из-за событий, которые сейчас развиваются в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Bild.

Также отмечается, что страны Евросоюза пока не отреагировали на военный бунт, который начал развиваться внутри России.

"Представители стран ЕС сообщают, что следят за ситуацией. С таким заявлением, в частности, выступил представитель канцлера Германии Олафа Шольца и представитель французского правительства в Елисейском дворце", - добавляет издание.

По словам представителя НАТО Financial Times, Североатлантический Альянс также наблюдает за ситуацией.

Военный бунт Пригожина

Конфликт между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России достиг своего пика после того, как первый обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям его наемников. После этого Пригожин заявил о "походе" на Москву и желании привлечь к ответственности министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Пока известно о том, что наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина – читайте в материале агентства.

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