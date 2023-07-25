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Польша лишила двух российских олигархов полномочий управлять заводом стройматериалов

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Польша, Вторник 25 июля 2023 16:42
Польша лишила двух российских олигархов полномочий управлять заводом стройматериалов Фото: министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда (twitter com MRiTGOVPL)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша решила перевести под принудительное управление компании Boerner Insulation и Boerner Service. Их совладельцами являются российские олигархи Сергей Колесников и Игорь Рыбаков.

Об этом заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Он отметил, что эти предприятия ранее были внесены в национальный санкционный список МВД Польши. Это означает заморозку их деятельности в стране.

"Мы - первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. Сегодня я принял еще одно решение о его применении", - указал Буда.

Он добавил, что страна разблокирует возможность деятельности этих фирм, обеспечит условия для ведения бизнеса, тем самым сохранив рабочие места.

Что известно об этих предприятиях

Boerner Insulation - производитель строительных изоляционных материалов, преимущественно минеральной ваты. На предприятии работает около 200 человек.

В свою очередь Boerner Service занимается продажей строительных изоляционных материалов. В варшавском представительстве этой компании работает около 50 человек.

Ранее Польша уже вводила временную администрацию на другое предприятие

Польша назначила временного управляющего активами российского олигарха Вячеслава Кантора. Он владеет акциями в госкомпании Azoty. Это польское предприятие химической промышленности, расположенное в городском районе Тарнова Мосцице.

Сейчас это крупнейший химический холдинг Польши, а также ведущая компания по производству химических веществ в Европе, где концерн является вторым по величине производителем минеральных удобрений и меламина, третьим по величине производителем комплексных минеральных удобрений и пятым по величине производителем пластификаторов и полиамида 6.

Grupa Azoty также присутствует в секторе строительных пластиков и оксо-спиртов.

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