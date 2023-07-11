Польша лишила российского олигарха Кантора доступа к акциям госкомпании Azoty

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды .

После российской агрессии против Украины в апреле 2022 года Кантор попал под санкции ЕС. Сообщалось, что пока Кантор является акционером Azoty, у компании могут возникнуть проблемы с ведением бизнеса с иностранными партнерами.

Как Кантор владеет акциями в Польше

Через компании Norica Holding Sarl, базирующиеся в Люксембурге, Opansa Enterprises Limited и Rainbee Holdings Limited, базирующиеся на Кипре, Кантор контролирует 19,82% акций Grupa Azoty.

Почему это решили сделать только сейчас

Как сообщило во вторник Министерство сельского хозяйства и технологий Польши, в связи с вхождением компаний Norica Holding Sarl, Opansa Enterprises Limited и Rainbee Holdings Limited, а также самого Вячеслава Кантора в санкционный список Министерства внутренних дел и администрации Польши, министр Вальдемар Буда постановил установить в этих компаниях временного обязательного управляющего.

Это делается для того, чтобы получить право собственности на акции этих компаний в Grupa Azoty.

Польша ищет партнера по покупке акций Кантора в Grupa Azoty

Министр сообщил, что Польша будет искать партнера, который выкупит замороженные акции Grupa Azoty и выплатит компенсацию.

Он пояснил, что акции Кантора заморожены, поэтому не может быть и речи об осуществлении права голоса на собрании акционеров или выплате дивидендов.

Grupa Azoty

Польское предприятие химической промышленности, размещенное в городском районе Тарнова Мосцице. Крупнейший химический концерн Польши.

В настоящее время это крупнейший химический холдинг Польши, а также ведущая компания по производству химических веществ в Европе, где концерн является вторым по величине производителем минеральных удобрений и меламина, третьим по величине производителем комплексных минеральных удобрений и пятым по величине производителем пластификаторов и полиамида 6. Grupa Azoty также присутствует в секторе строительных пластиков и оксо-спиртов.

Польша выступает за ужесточение санкций против РФ

Польша совместно с Литвой пытаются усилить санкции в отношении Беларуси и России, в частности усилить борьбу с обходом введенных ограничительных мер.

Также Польша приостановит грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России. В правительстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка.