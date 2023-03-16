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Победа над Россией станет важнейшим шагом для вступления Украины в НАТО, - Блащак

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Четверг 16 марта 2023 23:35
Победа над Россией станет важнейшим шагом для вступления Украины в НАТО, - Блащак Фото: министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинская победа в войне с Россией станет важнейшим шагом на пути вступления в НАТО.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он заявил, что Варшава выступает на стороне Украины по европейской и евроатлантической интеграции. Однако на сегодняшний день важнейшей задачей является гарантирование того, что Украина выстоит как суверенное государство.

"Мы должны мобилизовать как можно больше военных, экономических и финансовых ресурсов, чтобы выиграть эту войну. Безусловно, победа Украины является ее важнейшим шагом к возможному вступлению в структуры НАТО", - сказал Блащак.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе будет "отличный случай" поговорить о перспективах Украины в Североатлантическом альянсе.

«По моему мнению, фундаментальным принципом Альянса является сохранение открытых дверей в НАТО для новых членов. Интеграция Украины в европейское и евроатлантическое сообщество станет лучшей инвестицией для стабильности на нашем континенте”, - подчеркнул польский министр.

Напомним, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что вступление Украины в НАТО поможет предотвратить новую войну РФ против соседних стран.

Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, по принципу танковой.

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