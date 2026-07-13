Польша поставила точку по вопросу миротворцев в Украине, но помочь готова

"Мы готовы предоставить логистическую платформу для возможной миротворческой операции в Украине, но участие польской армии в такой операции было бы нецелесообразным", - заявил Сикорский.

В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что Варшава считает участие США в поддержке Украины и будущей системе гарантий безопасности "желательной и очень важной".

По его словам, именно Украина имеет право определять собственное будущее, в частности, формат международной поддержки и гарантий безопасности после завершения войны.

Отдельно Сикорский прокомментировал исторические споры между Польшей и Украиной. По его мнению, они "прежде всего мешают Украине", а настоящее примирение возможно только на основе правды и честного осмысления прошлого.

Вопросы дальнейшей поддержки Украины и возможных практических решений по гарантиям безопасности планируют обсудить во время встречи Коалиции желающих в Париже.