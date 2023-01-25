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Польша предупреждает: Россия фабрикует "доказательства агрессии" Варшавы против Украины

Новина українською →
Польша, Среда 25 января 2023 22:17
Польша предупреждает: Россия фабрикует "доказательства агрессии" Варшавы против Украины Фото: уполномоченный правительства Польши по вопросам информационной безопасности Станислав Жарин (facebook.com/profile.id)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия фабрикует "доказательства" в подтверждение лжи, использованной против Польши. Такие инсинуации о якобы нападении Польши на Украину все чаще базируются на визуальных материалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.pl.

Как отмечает издание, информационное предупреждение относительно таких пропагандистских материалов, где Россия представляет западную часть Украины как Польшу, опубликовал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин.

Он добавил, что в одном из материалов, реализующих предположение об информационной войне против Польши, содержится ложное отредактированное изображение трансляции прогноза погоды, представленного на польском телевидении.

"На нем изображена карта Польши, также охватывающая земли Западной Украины со Львовом", - отметил Жарин.

Спикер добавил, что подобные изображения начинают чаще использоваться в пропагандистской деятельности России против Польши.

"Согласно сообщению России, польские СМИ начинают подавать вышеупомянутые материалы, чтобы "подготовить поляков к нападению на Украину". Российская пропаганда использует сфабрикованные материалы, чтобы показать, что она правильно предостерегала от "агрессивных намерений Варшавы относительно Украины". Поляков, как утверждают россияне, нужно убедить, что "Львов и другие территории Западной Украины вскоре вернутся в Польшу". На фоне обвинений в адрес Польши Кремль продвигает еще один месседж - представляет Россию как гаранта мира и спокойствия в Европе, а также как страну, которая может защитить Украину от нападения и оккупации Польши", - подчеркнул Жарин.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Украина получает помощь от США по противодействию российским информационно-психологическим спецоперациям (ИПСО) как на уровне государства, так и от частных компаний.

РБК-Украина сообщало, что российская пропаганда все чаще прибегает к чистым фейкам.

Кроме того, мы писали, что украинцев предупредили о масштабном вбросе фейковых новостей.

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