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Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS, - глава Минобороны

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 15 мая, Польша получит первые пусковые установки HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Уверяю вас, что если народ доверит нам еще один срок, то уже через два года у нас будет самая сильная сухопутная армия в Европе", - усилия государства направляются на оборону" и "не всем это нравится".

Как сообщалось, в феврале США одобрили продажу Польши американских HIMARS.

Добавим, в Польше уже в этом году будет создан центр HIMARS. Который будет заниматься не только обслуживанием и производством систем для нужд поляков, но и для других европейских стран.

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Польша