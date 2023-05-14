Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS, - глава Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Уверяю вас, что если народ доверит нам еще один срок, то уже через два года у нас будет самая сильная сухопутная армия в Европе", - усилия государства направляются на оборону" и "не всем это нравится".

Как сообщалось, в феврале США одобрили продажу Польши американских HIMARS.

Добавим, в Польше уже в этом году будет создан центр HIMARS. Который будет заниматься не только обслуживанием и производством систем для нужд поляков, но и для других европейских стран.

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