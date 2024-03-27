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Польша удвоит вклад в инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

Фото: министр обороны Польши Радислав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша удвоит вклад в чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом заявил министр обороны Польши Радислав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"В последние 48 часов было принято решение удвоить наш вклад в инициативу Чехии", - заявил он. 

Выступая перед журналистами в Риге вместе со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем, Сикорский отказался назвать конкретный объем финансирования.

 

Снаряды для Украины

Боеприпасы сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование.

Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.

Недавно премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что первые поставки боеприпасов нашим защитникам ожидают в апреле.

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