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Польща подвоїть внесок в ініціативу Чехії з боєприпасів для України

Фото: міністр оборони Польщі Радислав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща подвоїть внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це заявив міністр оборони Польщі Радислав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"В останні 48 годин було ухвалено рішення подвоїти наш внесок в ініціативу Чехії", - заявив він.

Виступаючи перед журналістами у Ризі разом зі своїм латвійським колегою Кріш'янісом Каріньшем, Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

 

Снаряди для України

Боєприпаси зараз є однією з головних потреб українських захисників, оскільки їхнє використання дає змогу стримати наступ російських окупантів.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже оголосили про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.

Нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль заявив про те, що перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують у квітні.

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